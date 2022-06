Pallotta vuole comprarsi il Palermo!

PALERMO - Il dilemma di Mirri. Il presidente, ebbro di gioia dopo le fortissime emozioni della sua seconda promozione in 3 anni (ma la prima dalla Serie D non l'aveva potuta festeggiare a causa dell’imperversare del Covid), parte stamane per un viaggio di tre giorni.

Destinazione top secret

Destinazione top secret, ma è facile ritenere che dovrà definire l'ingresso del soggetto destinato ad acquisire la maggioranza della società: la serie B cambia gli scenari ed allenta anche molte preoccupazioni grazie ai contributi dei diritti Tv, ma un progetto di più ampio respiro non può prescindere da risorse fresche che lui non può più garantire. Sul tavolo ci sono due offerte allettanti ma diverse ed è su quelle che Mirri dovrà ragionare con oculatezza: con il City Football Group l'accordo verbale esiste da tempo, fornirebbe certezze economiche e tecniche e farebbe entrare il Palermo nell'orbita di una delle holding più importanti del calcio mondiale, ma restando essenzialmente un club satellite di una galassia con tanti altri interessi.

L'inserimento di Pallotta

L'inserimento di James Pallotta ha altri connotati, perché il Palermo passerebbe ad un proprietario unico, intenzionato a puntare sull'entusiasmo della piazza e che ha già un vissuto nel calcio italiano, anche se non fortunatissimo, con la Roma. I consulenti di Pallotta non hanno bisogno di presentazioni, l'uomo di riferimento è sempre Franco Baldini, che vive a Londra ma conosce a menadito il mondo del nostro pallone. L'interesse dell'ex patron giallorosso non è improvviso ma è tornato ad accendersi dopo parecchi alti e bassi, grazie alle imprese della squadra e soprattutto alla clamorosa risposta di pubblico che non lascia indifferenti imprenditori che studiano un investimento.

Lettera d'intenti

La lettera d'intenti giunta nei giorni scorsi a Mirri ha aperto una breccia, è dettagliata e molto interessante e permetterebbe probabilmente di proseguire sulla linea della continuità tecnica, il che in questo momento ha un preciso valore, anche per la permanenza in panchina di Silvio Baldini. Con il sorpasso di Pallotta, quasi certamente resterebbero al proprio posto l'ad Sagramola ed anche il direttore sportivo Castagnini, ieri lodato apertamente dal tecnico. Non è certo casuale dunque il tweet di Pallotta che nella notte della promozione si è congratulato con il Palermo scrivendo «un altro passo verso il proprio posto, il ritorno in Serie A». Da questo viaggio, dunque, il patron Mirri dovrà tornare necessariamente con una risposta decisiva per il futuro imminente del sodalizio rosanero.



Le scadenze. Già incombono le scadenze 2022/23: iscrizione alla B, date e sede del ritiro estivo, primi impegni ufficiali. I rosa esordiranno in Coppa Italia nel turno preliminare in gara secca al “Barbera” con la Reggiana (30 o 31 luglio). Poi le posizioni contrattuali dei giocatori, tema non affrontato per i play off e la situazione societaria “in divenire”. Crivello è legato al Palermo fino al 2024, Luperini e Somma al 2023, sono scattati rinnovi per De Rose e Dall’Oglio, altri sono a scadenza e aspettano notizie in tempi brevi. La lista comprende elementi decisivi per la promozione come Valente, Floriano, i centrali difensivi Lancini e Marconi e Accardi.