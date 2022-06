Pescara-Zeman, c'è il rebus Foggia

Zeman si, Zeman no, Zeman forse. C’è ancora da attendere . Prima di firmare per il Pescara aspetta di sapere quello che accadrà in casa Foggia. Se la società tornerà alla famiglia Pintus, potrebbe decidere di restare a Foggia o rispondere positivamente al pressing del Pescara? Questo il dilemma che continua ad aleggiare in riva all’Adriatico. Ma il tempo stringe. Lo sapremo tra poche ore, anche perché i dirigenti biancazzurri sono decisi a chiudere la partita al più presto. Ieri c’è stato un lungo vertice societario per fare il punto della situazione e non solo per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore. E intanto l’ex allenatore del Monopoli Alberto Colombo resta in corsa. La telenovela sulla nuova guida tecnica del Pescara si allungherà di qualche ora, ma non di più perché la società abruzzese non può aspettare oltre. Ma ci sarebbe anche un piano C, perché la società abruzzese proprio nelle ultime ore avrebbe messo nel mirino anche altri allenatori.

Situazione Delli Carri

Dopo la fumata bianca per il nuovo allenatore dovrà arrivare l’ufficialità del direttore sportivo. In questo caso non ci sono dubbi visto che si tratta di Daniele Delli Carri che aveva da tempo caldeggiato l’arrivo di Zeman. Per Delli Carri si tratta del ritorno dietro la scrivania biancazzurra dopo l’esperienza del 2012, quando a guidare il Pescara c’era proprio Zeman. Entro qualche giorno dovrebbero arrivare anche notizie sul fronte societario. Si attendono infatti novità sull’ingresso di forze fresche. Gli imprenditori Italo-australiani di cui si parla acquisirebbero inizialmente non oltre il 35% delle quote della Delfino Pescara 1936, per poi eventualmente aumentare la loro partecipazione all’interno del sodalizio abruzzese. I tifosi aspettano però di conoscere nomi, volti e programmi dei nuovi soci e sapere se in prospettiva ci possano essere novità sulla riqualificazione dello stadio Adriatico. Ci sarà a prescindere probabilmente una redistribuzione delle azioni con Sebastiani che manterrà comunque la maggioranza.

Rivoluzione

Dalla prossima settimana poi si inizierà a pensare alla squadra da regalare al nuovo tecnico. Ci sarà una vera e propria rivoluzione considerando che in pochi resteranno rispetto alla passata stagione. Il Pescara proverà a trattenere Marco Delle Monache che però ha estimatori in serie A. Il classe 2005 piace soprattutto alla Fiorentina ma non solo. Il giocatore potrebbe anche essere ceduto, come restare anche per la prossima stagione in riva all’Adriatico per maturare e crescere. Dovrebbero invece partire il portiere Alessandro Sorrentino (20) e il difensore Davide Veroli (19). Sono una ventina i giocatori sotto contratto, ma per molti di questi difficilmente ci sarà una nuova avventura in biancazzurro. Intanto la preparazione pre campionato si svolgerà nella prima parte a Palena (dove la squadra aveva lavorato in estate nelle ultime stagioni) e poi al Poggio degli Ulivi, la casa del Pescara.