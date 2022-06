Catanzaro, sarà Giuseppe Magalini il nuovo direttore sportivo

CATANZARO- Il Catanzaro ha scelto: Giuseppe Magalini sarà il nuovo ds delle Aquile. A comunicarlo è stato il club sui propri profili ufficiali: "Sarà Giuseppe Magalini il nuovo direttore sportivo delle Aquile che dal 1 luglio 2022 ricoprirà il ruolo di responsabile dell’area tecnica dell’US Catanzaro. Il direttore originario di Villafranca di Verona è atteso per inizio settimana prossima in città. Magalini arriva a Catanzaro dopo aver ricoperto il ruolo di direttore sportivo al Vicenza, squadra con la quale ha conquistato la promozione in Serie B nella stagione 2019/2020. Tra le esperienze dell’esperto profilo scelto dalla proprietà e dalla dirigenza giallorossa spiccano la promozione in cadetteria con il Mantova, ma anche le prestigiose esperienze in piazze come quella di Chievo Verona, Reggiana, Trapani, Alessandria, Viterbese, Cremonese e Grosseto".