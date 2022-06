Gubbio, Braglia: "Sono qui perchè credo in questo progetto"

GUBBIO - Piero Braglia è il nuovo tecnico del Gubbio e nella giornata odierna è stato presentato ufficialmente presso la sala stampa dello stadio Pietro Barbetti. Ecco le prime parole dell'esperto allenatore ex Avellino: “Sono qui per proseguire e migliorare l'ottimo lavoro iniziato lo scorso anno- ha esordito Braglia- con la squadra che è arrivata settima. Qui ci sono giocatori bravi ed il presidente e la società vogliono fare meglio dello scorso anno e proprio per questo sono al lavoro per allestire un organico importante. Se vuoi vincere i campionati, servono senza dubbio degli attaccanti di spessore e di categoria: questo per me è la cosa primaria. Ho già qualcuno in mente, ma vediamo chi arriverà. Modulo? In avanti potrebbe cambiare qualcosa. Io e il mio staff, siamo venuti qua per lavorare sodo e crediamo molto in questo progetto. Vogliamo i risultati, ma questi si ottengono solamente facendo gruppo: dal magazziniere al presidente".