CATANZARO - Il Catanzaro prosegue la trattativa per il ritorno dell'attaccante Pietro Iemmello che, dopo il prestito dello scorso gennaio, arriverebbe dal Frosinone a titolo definitivo. Per il centrocampo il club giallorosso segue le piste che conducono ad Andrea Schiavone, proveniente dal biennio con la Salernitana, e Federico Carraro, nelle ultime tre stagioni alla Feralpisalò. Oggi o domani, invece, la firma del mediano Simone Pontisso ex Vicenza e Pescara.