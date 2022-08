Serie C 1ª giornata, cambia l'orario di quattro partite

Le gare in questione sono Pergolettese-Piacenza e Triestina-Pordenone del Girone A in programma sabato 3 settembre. Domenica invece è il turno di Giugliano-Viterbese e Monterosi Tuscia-Audace Cerignola per il Girone C

© LAPRESSE