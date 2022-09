Calciomercato serie C, Fermana che colpo per l'attacco: ufficiale Fischnaller

La nota della Fermana

"La Fermana comunica l’arrivo a titolo definitivo dal Sudtirol dell’attaccante Manuel Fischnaller. Classe 1991, reduce da due stagioni e mezzo in Alto Adige, Manuel vanta una lunghissima esperienza, con ben 341 presenze in campionato tra Lega Pro e Serie C e 61 in Serie B, condite da 87 reti e 32 assist: ha indossato anche le maglie di Catanzaro, Alessandria e Reggina. Ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2024. Benvenuto Manuel!".