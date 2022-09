Serie C, al top Crotone e Catanzaro. Cadono Cesena e Foggia, ok la Reggiana

ROMA - Dopo il girone A , in serie C , nella giornata odierna, è toccato agli altri due raggruppamenti. Nel gruppo B inizia male il cammino del Cesena . La squadra di Toscano viene infatti superata a domicilio dalla Carrarese (2-1), mentre risponde presente la Reggiana che al Mapei Stadium supera (2-1) la Lucchese . Bene anche l' Entella , di misura sulla Torres (1-0) e il Gubbio , che al Barbetti sgambetta Montevarchi per (2-0). Domani sera, chiuderà la giornata la sfida tra Ancona e Siena, in programma al Del Conero alle 20.30. Nel raggruppamento C invece, molto bene il Catanzaro che travolge il Picerno (4-0), così come il Crotone che espugna Messina (4-2). Ok il Monopoli che ne fa quattro al Taranto e il Pescara che piega (1-0) l' Avellino . Colpo del Latina che sbanca Foggia (3-1).

Girone B

Esordio casalingo amaro per il Cesena contro la Carrarese. I padroni di casa sbloccano il match nel primo tempo con Shpendi. In 8 minuti, al 72' e all'80', Giannetti e Bozhanaj ribaltano il match (1-2). Al Fiorenzuola basta la rete di Oneto al 47' del primo tempo per avere la meglio sulla Fermana (1-0). Il Gubbio di Braglia liquida l'Aquila Montevarchi 2-0 con i gol di Bulevardi e Artistico nella ripresa. Pareggio a reti bianche (0-0) tra Recanatese e Vis Pesaro. La doppietta di Lanini regala alla Reggiana tre punti contro la Lucchese (2-1): per gli ospiti il momentaneo pareggio è stato siglato da Andrea Rizzo Pinna. Il San Donato Tavarnelle riprende il Rimini (a segno Vano) nel secondo tempo con il pareggio firmato da Gorelli (1-1). Vittoria di misura per la Virtus Entella in casa contro la Torres: decide Tascone (1-0). Stesso risultato per l'Imolese che al Galli supera 1-0 l'Alessandria con Stijepovic e l'Olbia che ha la meglio sul Pontedera (1-0) grazie al gol di Boganini al 90'.

I RISULTATI

Cesena-Carrarese 1-2

Fiorenzuola-Fermana 1-0

Gubbio-Montevarchi 2-0

Recanatese-Vis Pesaro 0-0

Reggiana-Lucchese 2-1

San Donato Tavarnelle-Rimini 1-1

V. Entella-Torres 1-0

Imolese-Alessandria 1-0

Olbia-Pontedera 1-0

Ancona-Siena (domani ore 20.30)

Girone C

Costantino con una tripletta regala i primi tre punti del campionato al Monterosi che al Rocchi supera (3-0) la neopromossa Cerignola. Vince invece l'altra neopromossa Giugliano, che in casa ha la meglio sulla Viterbese grazie alle reti di Piovaccari e Gladestony. Il Crotone cala il poker in casa del Messina, iniziando alla grande il suo campionato. Decisive le reti di Chiricò, Kargbo, Tribuzzi e Awua. Fa la voce grossa il Catanzaro, anch'esso vittorioso con un sonoro (4-0) sul Picerno grazie a Biasci, Iemmello, Mule e Cianci. Goleada sempre con quattro gol del Monopoli che al Veneziani non da scampo al Taranto. Ok il Pescara che con Lescano, all'Adriatico, supera l'Avellino (1-0). Colpi esterni di Juve Stabia (3-1) contro la neopromossa Gelbison e del Latina, che con lo stesso risultato sbanca lo Zaccheria di Foggia. Infine pareggio con tanti gol tra Turris e Virtus Francavilla (2-2), mentre Fidelis Andria-Potenza, termina a reti bianche.

I RISULTATI

Giugliano-Viterbese 2-0

Monterosi-A. Cerignola 3-0

Catanzaro-Picerno 4-0

Fidelis Andria-Potenza 0-0

Foggia-Latina 1-3

Gelbison-Juve Stabia 1-3

Messina-Crotone 2-4

Monopoli-Taranto 4-1

Pescara-Avellino 1-0

Turris-V. Francavilla 2-2