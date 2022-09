Serie C, Ancona-Siena 1-1: Arras replica a Di Massimo

La partita

Emozioni poche e partita bloccata nella prima frazione di gioco. Tanta lotta in mezzo al campo ma nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento. Si conta qualche sortita: si vede il Siena al 24', buon cross di Favalli per Paloschi il cui colpo di testa però non impensierisce oltremodo Perucchini. Al 43' Ancona al tentativo sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Paolucci, con un colpo di testa di Mondonico che esce di poco. Nella ripresa, al 12', l'Ancona passa in vantaggio: illuminante il suggerimento di Simonetti, Di Massimo lo riceve e si presenta davanti a Lanini battendolo, 1-0. Al 21' il pareggio del Siena: Mezzoni va al cross in area dove Arras trova la deviazione giusta, palla in rete e 1-1. Nel finale, un paio di tentativo dell'Ancona: Di Massimo serve Moretti che non trova lo specchio, al 43' Simonetti ci prova dal limite, palla di poco out.