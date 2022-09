Serie C, Gelbison: esonerato l'allenatore Gianluca Esposito

VALLO DELLA LUCANIA - Attraverso una nota ufficiale la Gelbison ha comunicato l'esonero dell'allenatore Gianluca Esposito. Fatale per il 45enne tecnico il ko contro la Virtus Francavilla. Ecco il comunicato del club: "La Gelbison comunica che da oggi Mister Gianluca Esposito non ricoprirà più l’incarico di Allenatore responsabile della Prima Squadra. Nel ringraziare il tecnico per aver guidato la prima squadra con dedizione e professionalità, la Società gli augura le migliori fortune umane e professionali. Anche le esperienze tecniche che hanno dato grande soddisfazioni possono esaurirsi e perdere la spinta iniziale. Per cui è necessario andare avanti. Il Presidente e il suo Staff sono già al lavoro per operare in tempi brevi, la scelta della nuova guida tecnica della Prima Squadra".