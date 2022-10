Serie C, Crotone e Catanzaro in vetta. Ok Avellino, Foggia ko

ROMA - Sesta giornata di andata per la Serie C. Nel Girone A in programma solo Albinoleffe-Lecco (1-1), nel B il Siena prende momentaneamente la vetta. Nel girone C le prime della classe Catanzaro e Crotone vincono e salgono a braccetto a quota 16 punti. Vince l'Avellino, Foggia ko nella prima del dopo Boscaglia.

Girone A

L'Albinoleffe non va oltre l'1-1 nel match casalingo contro il Lecco. Padroni di casa in vantaggio con Manconi nel primo tempo. Nella ripresa Galli pareggia i conti.

Albinoleffe-Lecco 1-1

Girone B

Pareggio casalingo per la Torres contro la Vis Pesaro (2-2). Provazza porta in vantaggio gli ospiti nel primo tempo, pareggia Diakite all'inizio della ripresa. Nuovamente in vantaggio la Vis Pesaro con Fedato. In pieno recupero Ruocco regala un punto alla Torres. Vittoria esterna per il Siena: sul campo del Pontedera decide la doppietta messa a segno da Di Santo, con una rete per tempo: il Siena sale a quota 12 punti, Pontedera che rimanda l'appuntamento con la prima vittoria stagionale.

Sassari Torres-Vis Pesaro 2-2

Pontedera-Siena 0-2

Girone C

Prima vittoria in campionato per il Messina di Auteri che batte di misura in casa il Giugliano (1-0). Decide la partita la rete di Curiale all'inizio del secondo tempo. Alla Gelbison basta una rete di Gilli nella ripresa per vincere sul campo dell'Audace Cerignola e salire a quota 8 punti in classifica. DI misura anche il successo del Crotone sulla Juve Stabia: al 27' della ripresa è Gomez a siglare il gol partita, e il Crotone resta in vetta alla classifica. Il Monterosi riprende il Pescara nel finale: all'Adriatico i padroni di casa vanno a segno con Mora e Cancellotti, negli ultimi minuti segnano per gli ospiti Di Paolantonio e Carlini. Successo esterno per il Monopoli, firmato Montini e Piccinini, sul campo del Picerno, che accorcia con Diop. Al Taranto basta Infantino: Foggia battuto 1-0, con gli ospiti che sbagliano un rigore con Vuthaj nel finale. Poker esterno del Catanzaro: contro la Turris sblocca l'autorete di Di Nunzio, poi Sounas, Biasci e Iemmello rimpinguano il bottino. La Virtus Francavilla supera 2-1 la Fidelis Andria: Murillo e Palermo replicano al vantaggio iniziale di Dalmazzi. Virtus a 10, Fidelis a 3. Derby del Lazio al Latina: 5-1 in casa della Viterbese con le reti di Fabrizi, Di Livio, Carissoni, Tessiore e Margiotta. Nel finale accorcia Marotta. L'Avellino batte 2-0 il Potenza: Casarni nel primo tempo, Russo nella ripresa.

Messina-Giugliano 1-0

AZ Picerno-Monopoli 1-2

Avellino-Potenza 2-0

Cerignola-Gelbison 0-1

Crotone-Juve Stabia 1-0

Pescara-Monterosi Tuscia 2-2

Taranto-Foggia 1-0

Turris-Catanzaro 0-4

Virtus Francavilla-Fidelis Andria 2-1

Viterbese-Latina 1-5