Serie C, il Gubbio supera la Carrarese. Disastro Reggiana, ok Novara

Girone A

Vittoria di rimonta nel finale per l'Aurora Pro Patria in casa contro la Pro Vercelli. Ospiti in vantaggio al 33' del primo tempo con Perrotta. La Pro Patria, in dieci per l'espulsione di Vaghi al 40' della ripresa, ribalta il match con Saporetti e Nicco nel finale. Rotondo 3-0 per il Novara in casa contro il Vicenza: Rocca, Masini e Buric firmano il successo per la squadra di Cevoli. Pareggio a reti bianche tra Renate e Pordenone. La Triestina vince 3-2 contro la Virtus Verona. Apre le marcature Crimi per i padroni di casa, pareggiano gli ospiti con l'autorete di Pisseri. Avanti la Virtus Verona con Lonardi, poi gli alabardati rimontano con Ganz e Adorante su rigore. Pari 1-1 tra Arzignano Valchiampo e Trento: a Ferri risponde Cariolato. La Juve Next Gen viene ripresa dalla Pergolettese (1-1): Besaggio su rigore manda avanti i bianconeri, replica sempre dagli undici metri Marcillo. Mantova e Pro Sesto fanno 0-0. Il Sangiuliano City vince e convice contro il Piacenza (3-1): Cogliati (doppietta) e Anastasia per i padroni di casa, Cesarini per gli ospiti.

Novara-Vicenza 3-0

Pro Patria-Pro Vercelli 2-1

Renate-Pordenone 0-0

Triestina-Virtus Verona 3-2

Arzignano-Trento 1-1

Juventus NG-Pergolettese 1-1

Mantova-Pro Sesto 0-0

Sangiuliano-Piacenza 3-1

Girone B

Sconfitta casalinga per l'Ancona contro il Montevarchi: Giordani e Kernezo a segno per gli ospiti, Bianconi accorcia per i padroni di casa ma non basta. Importante successo esterno del Gubbio contro la Carrarese: in gol Vazquez e Arena. Il Cesena liquida la pratica Recanatese nel primo tempo con le reti di Shpendi e Udoh (2-0). Si dividono la posta in palio Fermana e Olbia (0-0). Pokerissimo a sorpresa del Fiorenzuola in casa contro la Reggiana (5-0): per la squadra di Tabbiani in rete Morello (doppietta), Sartore, Oneto e Di Gesù. Tris del Rimini all'Alessandria: Gabbianelli e la doppietta di Santini impongono il 3-0 ai grigi. La Lucchese esulta in trasferta contro il San Donato Tavarnelle (0-2): Semprini e Bianchimano firmano il successo della squadra di Maraia. Tra Virtus Entella e Imolese è 0-0.

Ancona-Montevarchi 1-2

Carrarese-Gubbio 0-2

Cesena-Recanatese 2-0

Fermana-Olbia 0-0

Fiorenzuola-Reggiana 5-0

Rimini-Alessandria 3-0

San Donato Tav.-Lucchese 0-2

Virtus Entella-Imolese 0-0