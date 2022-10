Avellino Under 17, minacce e tentata aggressione al tecnico da parte dei genitori

Gravi episodi di intemperanza da parte di genitori di ragazzi che fanno parte del settore giovanile dell’Avellino . Alla base di tali azioni sarebbe stato il mancato utilizzo dei giovani calciatori nelle formazioni scelte dai tecnici delle varie squadre. Vittima di minacce è stato Giuliano Capobianco , tecnico dell’Avellino under 17, il quale ha tentato di minimizzare l’accaduto sostenendo che “è stato troppo spazio mediatico”. In realtà a divulgare i fatti è stato l’Avellino calcio con un comunicato emesso ieri sera in cui si legge: "L‘Us Avellino 1912 condanna fermamente gli episodi di violenza avvenuti, nelle ultime 48 ore, nei confronti di tesserati e dirigenti. Il club manifesta piena solidarietà nei confronti di Giuliano Capobianco, responsabile del settore giovanile YOUTH, per le continue minacce e tentate aggressioni subite in questi mesi da parte di genitori che, senza alcun contegno e con modi alquanto discutibili, lamentano lo scarso impiego dei propri figli. La società prenderà provvedimenti nei confronti dei tesserati coinvolti, malgrado l’indiretta responsabilità degli interessati, e, nel contempo, le persone vittime di tali episodi di violenza sporgeranno denuncia presso le autorità competenti".

Non sarebbe stato un isolato episodio, dunque, quello registrato nel settore giovanile dell’Avellino che la società lo scorso anno ha rilanciato affidando il ruolo di coordinatore tecnico a Nando De Napoli, ex centrocampista dell’Avellino, de Napoli, del Milan e della nazionale italiana. De Napoli si è detto dispiaciuto per l’accaduto precisando che da un mese si è allontanato dal settore giovanile in attesa di conoscere il nuovo ruolo che la società vorrà affidargli. Secondo quanto emerso dalle testimonianze ora al vaglio delle forze dell’ordine, al campo sportivo di Venticano, in occasione della gara dell’Avellino contro i pari quota della Viterbese, il padre di un calciatore dell’under 17 irpina avrebbe minacciato dapprima verbalmente Capobianco tentando poi di raggiungerlo sul rettangolo di gioco inveendo con frasi durissime. Il contatto fisico sarebbe stato evitato per l’intervento di diverse persone che hanno allontanato il genitore arrabbiato per il fatto che il figlio non era stato inserito nella formazione dell’Avellino.

"Non sono stato aggredito fisicamente ma qualcuno ha perso le staffe e sono state dette frasi che racconterò quando sarò chiamato a testimoniare", ha rivelato Capobianco, all'emittente SportChannel 214. L’Avellino calcio, che ha annunciato provvedimenti nei confronti dei tesserati (cosa c’entrano i ragazzi con le azioni dei propri genitori?) ha espresso solidarietà al tecnico circa l’episodio in merito al quale si registra pure l’intervento del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: "E' vergognoso e inqualificabile che genitori di giovani calciatori arrivino a minacciare il responsabile del club nel quale gioca il figlio perche' quest'ultimo non viene fatto giocare. Il calcio è un gioco che deve portare insegnamenti di gioia, divertimento e civilta'. La Lega Pro condanna senza se e senza ma questi episodi di violenza totalmente agli antipodi con i principi fondamentali del nostro calcio. Esprimiamo massima solidarietà all'Avellino Calcio – si legge nel comunicato - ed al suo dirigente Giuliano Capobianco, augurandoci che anche la giustizia ordinaria faccia i giusti approfondimenti del caso”.

