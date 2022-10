Serie C, Foggia: Gallo è il nuovo allenatore

FOGGIA - Il Foggia ha scelto il nuovo allenatore: il club rossonero, attraverso il proprio sito web, ha infatti annunciato "di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Fabio Gallo, che si è legato al club rossonero fino al 30 giugno 2023. Benvenuto mister Gallo". Gallo è reduce dall'avventura come vice di De Biasi alla guida della nazionale dell'Azerbaigian ein passago ha guidato Como, Spezia, Ternana e Potenza. Cambio anche nella dirigenza: si è infatti dimesso il direttore sportivo Emanuele Belviso ("La Società, che ha preso atto e rispettato questa decisione, ringrazia Belviso sentitamente per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, con professionalità massima e totale dedizione alla causa rossonera"), al suo posto i satanelli hanno comunicato di aver affidato la carica a Matteo Lauriola.