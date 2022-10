Serie C, Fiorenzuola e Reggiana in testa. Il Padova ne prende 5

ROMA - Grandi sorprese nella settima giornata di Serie C. Nel Girone A spiccano le sconfitte di Padova e Novara per mano rispettivamente di Pergolettese (5-0) e Albinoleffe (3-1). Pareggio 3-3 tra Piacenza e Juve Next Gen , il Pordenone vince 2-0 con l' Arzignano e si porta in testa alla classifica con il Novara a 14 punti. Ultimo il Piacenza con 3 punti. Nel Girone B la Carrarese esce sconfitta dal campo dell 'Aquila Montevarchi , Gubbio ko in casa con il Rimini . La Reggiana di misura sull' Ancona . Il Fiorenzuola con i tre punti ottenuti ad Olbia raggiunge il primo posto in classifica con la Reggiana a quota 15 punti superando Gubbio e Carrarese , in attesa del posticipo di lunedì sera Siena-Cesena .

Girone A

L'Albinoleffe vince in casa 3-1 contro il Novara capolista. Bortolussi pareggia il vantaggio dei padroni di casa firmato da Tomaselli: Cocco e Manconi firmano il tris. Successo esterno della Pro Vercelli che batte 1-0 la Feralpisalò con il gol di Arrighini. Pareggio 1-1 tra Vicenza e Pro Patria: Ferrari nella ripresa replica al gol ospite di Perotti. Il Lecco esulta 2-0 contro il Sangiuliano City 2-0: decidono Mangni e Eusepi. Pokerissimo della Pergolettese (5-0) al Padova: le reti di Abiuso (doppietta), Iori, Marcillo e Villa. Il Pordenone trova la vittoria in casa contro l'Arzignano Valchiampo: 2-0 firmato da Pinato e Bruscagin. La Triestina perde 1-2 in casa della Pro Sesto: Pezzella per il vantaggio ospite, poi Bianco e Bruschi ribaltono il match. Tre punti per il Renate corsaro a Trento: Maistrello e Ghezzi in gol. Virtus Verona e Mantova pareggiano 1-1: Danti risponde a Guccione.

Girone B

L'Aquila Montevarchi manda ko la Carrarese 2-1 con Gennari e Giordani, Capello a segno per gli ospiti. Vittoria esterna per la Virtus Entella contro la Fermana: decide Tenkorang. Ko interno per l'Olbia contro il Fiorenzuola: Morello e Mastroianni portano in doppio vantaggio gli ospiti, Nanni accorcia le distanze nel finale ma non basta. Fedato regala la vittoria alla Vis Pesaro contro il San Donato Tavarnelle. L'Alessandria cade in casa con il Pontedera (2-3). Speranza pareggia per i grigi il vantaggio ospite con Aurelio, poi Cioffi e Catanese segnano prima dell'intervallo. Nella ripresa accorcia Pagani ma non basta. Il Rimini con Tonelli e Gabbianelli va a vincere a Gubbio, a segno con l'autorete di Pietrangeli. L'Imolese vince di rimonta in casa contro la Recanatese: a Ventola su rigore replica De Feo (doppietta). Pareggio a reti bianche tra Lucchese e Sassari Torres. La Reggiana vince di misura 1-0 contro l'Ancona grazie all'autorete di Simonetti.

