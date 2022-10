Serie C, il Siena aggancia la vetta dopo lo 0-0 con il Cesena

La partita

Il Cesena parte forte con aggressività, il Siena si fa vivo con Silvestri che non trova la porta, gli ospiti creano pericoli sulla corsia mancina con Calderoni. Al 25' bella ripartenza del Siena con Belloni che scende sulla corsia destra e mette un ghiotto pallone in mezzo per Disanto il cui controllo non è perfetto. Al 31' il Cesena sfiora la marcatura: Chiarello in area vince un rimpallo, la palla arriva a Udoh che tenta di rimettere in mezzo dove Chiarello non arriva alla deviazione vincente. Passano 3' e il Cesena si vede annullata la marcatura: Chiarello serve Shpendi che insacca sul secondo palo, ma la sua posizione è irregolare. In avvio di ripresa, annullata una nuova rete al Cesena per offside ancora di Shpendi dopo una conclusione di De Rose che era entrata in porta. Buona occasione per il Siena all'11': conclusione di Raimo che termine di pochissimo a lato. Al 42' sinistro su punizione di Ferrante, il portiere Lanni si distende e neutralizza.