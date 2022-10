Serie C, Catanzaro solo in vetta. Il Foggia mette ko il Crotone

ROMA - Cambiamenti al vertice del Girone C di Serie C dopo le gare dell'ottava giornata in programma oggi. Cade il Crotone, sul campo di un Foggia che risorge con Vuthaj, e viene raggiunto in seconda posizione dal Pescara . Il Catanzaro batte la Viterbese e si porta a quota 22, primo in solitaria.

Girone C

Pareggio, e un punto a testa, tra Monterosi e Giugliano: termina 2-2 con i padroni di casa che vanno per due volte in vantaggio (Di Paolantonio e Santarpia) e gli ospiti che pareggiano con Piovaccari e Zullo: Monterosi a 9, Giugliano a 12. Vittoria esterna della Gelbison a Messina: di Fortino nel finale il gol partita. Gioia Foggia il gol di Vuthaj ad inizio ripresa vale i tre punti sulla (ex) capolista Crotone e il primo successo della gestione del nuovo allenatore Gallo. Tris, e secondo posto, per il Pescara che batte la Fidelis Andria (che resta a 3 punti): doppietta di Lescano e gol di Cuppone. Nel finale il Taranto ha ragione della Juve Stabia: in gol Romano e La Monica. Pari tra Avellino (che va avanti con Trotta) e Audace Cerignola (che pareggia con Malcore), è 1-1. Vittoria che vale la vetta in solitaria per il Catanzaro: 3-2 alla Viterbese che ha venduto casa la pelle. Dopo il vantaggio lampo di Sounas, infatti, gli ospiti pareggiano con Polidori e sorpassano con Monteagudo, ma Cianci e Curcio portano i tre punti ai giallorossi. Reti inviolate in Turris-Monopoli e Virtus Francavilla-Latina.

Monterosi-Giugliano 2-2

Messina-Gelbison 0-1

Foggia-Crotone 1-0

Pescara-Fidelis Andria 3-0

Taranto-Juve Stabia 2-0

Avellino-Audace Cerignola 1-1

Catanzaro-Viterbese 3-2

Turris-Monopoli 0-0

Virtus Francavilla-Latina 0-0