Serie C, Fiorenzuola e Reggiana prime. Bene il Cesena, il Rimini ne fa 5

ROMA - Nell'ottava giornata del Girone A di Serie C spiccano le vittorie di Sangiuliano City, Juventus Next Gen , Lecco e Renate . Al comando della classifica proprio il SG City e il Renate con 15 punti, in attesa del Pordenone . Ancora ko il Piacenza sempre più ultimo con 3 punti. Nel Girone B spicca il 5-0 del Rimini alla Vis Pesaro . La Carrarese torna a vincere (1-0 al Pontedera ), Reggiana corsara a Gubbio , il Siena cade con il Sassari . Il Cesena facile (4-0) sull' Imolese . In vetta alla classifica Fiorenzuola (1-0 all' Aquila Montevarchi ) e Reggiana con 18 punti, a 16 il Rimini .

Girone A

Successo interno per l'Arzignano Valchiampo contro il Feralpisalò (2-1): l'autorete di Legati e Fyda ribaltano il gol iniziale di Guerra. La Juventus Next Gen cala il tris alla Pro Sesto: segnano Besaggio, Pecorino e Cudrig. Ko interno per il Novara contro il Lecco: Buso e Girelli portano avanti gli ospiti, Pablo Gonzalez accorcia ma non basta. Al Sangiuliano City basta la rete di Anastasia per avere la meglio sulla Pergolettese. Delude la Triestina sconfitta in casa 0-3 dall'Albinoleffe: Milesi e Manconi (doppietta) siglano il tris. Il Trento vince in trasferta contro la Pro Patria: a segno Belcastro e Brighenti, Ndrecka in gol per i padroni di casa. La Pro Vercelli esulta tra le mura amiche contro il Piacenza (2-0): decidono Arrighini e Comi. Il Renate batte allo scadere il Vicenza (2-1): Ferrari replica a Possenti, Sgarbi fa impazzire di gioia i tifosi di casa. Padova e Virtus Verona non si fanno male: 0-0

Arzignano-Feralpisalò 2-1

Juventus Next Gen-Pro Sesto 3-0

Novara-Lecco 1-2

Sangiuliano-Pergolettese 1-0

Triestina-Albinoleffe 0-3

Pro Patria-Trento 1-2

Pro Vercelli-Piacenza 2-0

Padova-Virtus Verona 0-0

Renate-Vicenza 2-1

Girone B

L'Ancona batte la Fermana 2-1: Spagnoli e Di Massimo portano avanti i padroni di casa, Pinzi nel finale dimezza lo svantaggio. La Carrarese torna alla vittoria battendo 1-0 il Pontedera con il gol di Energe. Poker del Cesena all'Imolese: segnano Chiarello e Corazza (tripletta). Successo di misura del Fiorenzuola sull'Aquila Montevarchi con Stronati. Montalto con la sua doppietta lancia la Reggiana: il Gubbio sconfitto 1-2 (a segno Mbakogu). Pareggio a reti bianche tra Recanatese e Lucchese. Il Rimini trionfa 5-0 contro la Vis Pesaro: Gabbianelli (doppietta), Delcarro e Santini (doppietta) firmano il pokerissimo. Vittoria di misura in trasferta per l'Alessandria: Costatin Filip manda ko il San Donato Tavarnelle. Liviero e Ruocco regalano tre punti al Sassari Torres contro il Siena. Festeggia anche la Virtus Entella contro l'Olbia: Bellodi pareggia il gol di Zamparo, Merkaj nel finale regala la vittoria ai padroni di casa.

Gubbio-Reggiana 1-2

San Donato Tav.-Alessandria 0-1

Torres-Siena 2-0

Ancona-Fermana 2-1

Carrarese-Pontedera 1-0

Cesena-Imolese 4-0

Rimini-Vis Pesaro 5-0

Fiorenziola-Montevarchi 1-0

Recanatese-Lucchese 0-0

Entella-Olbia 2-1