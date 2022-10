Clamoroso Nocerina-Brindisi, scontri in città e inseguimenti con le mazze!

ROMA - Botte da orbi e scontri furiosi tra i tifosi della Nocerina e quelli del Brindisi, precisamente nella città campana, dove era in programma il match tra le due squadre, valevole per la settima giornata del girone H di serie D. Le due tifoserie, sono entrate in contatto tra le vie della città prima della partita, dove i sostenitori dei molossi hanno preso di mira con delle mazze un pulmino dei tifosi pugliesi e delle macchine, intente a raggiungere lo stadio "San Francesco d'Assisi". Ovviamente i danni verso i mezzi sono stati evidenti e numerosi, in una vera e propria scena da film.