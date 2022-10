Serie C, vincono Gubbio ed Entella. Reggiana-Cesena 0-1

Girone A

L'Albinoleffe si ferma dopo due vittorie consecutive. L'Arzignano vince con le reti di Piana, Fyda e Tremolada. Il Lecco batte di misura la Juventus Next Gen: decide la rete di Pinzauti. La Pergolettese vince 3-2 contro la Pro Patria: per i padroni di casa a segno Abiuso, Artioli e Mangano (autorete); per gli ospiti in gol Stanzani (doppietta). Vittoria esterna per il Renate a Piacenza (3-2): Baldassin, Sorrentino e Simonetti firmano il tris. Non bastano le reti di Cesarini e Morra per i biancorossi. Crisi nera per il Novara al terzo ko consecutivo: vittoria Pro Sesto per 2-1 con Gerbi e Capelli dopo il vantaggio momentaneo di Bortolussi per gli ospiti. Buon momento della Pro Vercelli che trova la terza vittoria consecutiva battendo 3-0 la Virtus Verona in trasferta: Comi (doppietta) e Vergara le firme. Il Feralpisalò supera 3-1 il Sangiuliano City: Pittarello, Siligardi e Guerra a segno per i padroni di casa, gli ospiti in gol con l'autorete di Benedetti ma non basta. La Triestina cade in casa con il Padova (0-2): gol di Piovanello e De Marchi.

Albinoleffe-Arzignano 0-3

Lecco-Juventus Next Gen 1-0

Piacenza-Renate 2-3

Pro Sesto-Novara 2-1

Pergolettese-Pro Patria 3-2

Virtus Verona-Pro Vercelli 0-3

Feralpisalò-Sangiuliano 3-1

Triestina-Padova 0-2

Girone B

L'Imolese batte 2-1 la Carrarese: vantaggio locale di Fonseca e pari ospite di Capello, in pieno recupero il gol-partita di Stijepovic. La Virtus Entella batte l'Aquila Montevarchi in trasferta: Merkaj e Faggioli a segno per i liguri, Italeng per i padroni di casa. Vittoria esterna per il Gubbio: battuto il Fiorenzuola con la rete di Mbakogu. Pareggio a reti bianche tra Pontedera e Recanatese. La Vis Pesaro perde in casa con la Lucchese (gol di Visconti). Siena e Rimini non si fanno male (0-0). Pareggiano con lo stesso risultato anche Alessandria e Sassari. La Fermana non va oltre l'1-1 con il San Donato Tavarnelle (per i padroni di casa pareggia Fischnaller dopo il vantaggio ospite di Ubaldi). Poker Ancona all'Olbia con le reti di Moretti, Petrella, Spagnoli e ; per i sardi doppietta di Ragatzu. La Reggiana, in dieci per l'espulsione di Rozzio, cede il passo al Cesena: decide Corazza su rigore.

Imolese-Carrarese 2-1

Montevarchi-Entella 1-2

Pontedera-Recanatese 0-0

Fiorenzuola-Gubbio 0-1

Vis Pesaro-Lucchese 0-1

Siena-Rimini 0-0

Reggiana-Cesena 0-1

Fermana-San Donato Tav. 1-1

Olbia-Ancona 2-4

Alessandria-Torres 0-0