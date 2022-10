Serie C, il Pordenone vince e torna secondo. Vicenza-Mantova 2-1

Pordenone-Trento 2-0

Trento subito pericoloso al 6' con una conclusione di Ballarini che impatta sul palo; il Pordenone reagisce con Piscopo in acrobazia e al 12' pareggia il conto dei legni con Magnaghi dalla distanza. Nel finale di frazione, un tentativo di Burrai arginato da Marchegiani che si ripete su Pinato, mentre dall'altra parte è fondamentale il salvataggio di Zammarini su Fabbri. Nella ripresa subito Pordenone con Torrasi, Marchegiani c'è, poi il Trento si fa vivo con Belcastro e Brighenti, ma al 26' il Pordenone passa con Deli servito da Candellone, 1-0. Nel finale dapprima Candellone sfiora il raddoppio con un bel tiro a girare, poi in pieno recupero raddoppia Deli che, ancora una volta su servizio di Candellone, firma la doppietta personale.

Vicenza-Mantova 2-1

Vicenza propositivo sin dalle prime battute di gioco. Al 2' Stoppa crossa preciso a centro area per Dalmonte: pallone alto sopra la traversa. Il Mantova replica al 5' con Paudice: il suo tiro non inquadra la porta. Al 30' pericolosi i padroni di casa con Jimenez che manda fuori a lato di poco. Al 32' conclusione centrale di Ronaldo, respinge in due tempi Tosi e pallone spazzato in corner dalla difesa. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Ronaldo mette in mezzo e Pasini insacca in rete con una deviazione aerea in contro balzo. Il Mantova non ci sta si rende pericoloso con la deviazione di Mensah: Confente si tuffa e salva tutto. Il Vicenza raddoppia al 38': cross di Jimenez, Dalmonte stacca di testa e mette il pallone all'angolino alla sinistra di Tosi: 2-0 Vicenza. Vicinissima al tris la squadra di Baldini al 44': Jimenez trova Stoppa che conclude con il destro: palo! Nella ripresa al 5' Mantova in attacco: Mensah serve Messori che calcia di sinistro da pochi passi ma trova l'intervento di Confente in angolo. Al 13' risponde il Padova: il destro a giro di Ronaldo è alzato in angolo da Tosi. Un minuto dopo i padroni di casa vanno al tiro con Stoppa: Tosi respinge con i pugni. Al 17' rigore per il Mantova: fallo di Ierardi su Ceresoli. Dal dischetto Guccione non sbaglia e accorcia le distanze. Al 25' clamorosa occasione sciupata dal Mantova con Gerbaudo che da due passi mette clamorosamente alto un cross di Mensah.