Vis Pesaro, ufficiale: il nuovo tecnico è Oscar Brevi

PESARO - In casa Vis Pesaro (serie C girone B), è stato scelto il nuovo allenatore. Si tratta di Oscar Brevi, tecnico che può vantare esperienze sulle panchine di Como, Cremonese, Catanzaro e Padova. Ad annunciarlo, il club pesarese con una nota: "La Vis Pesaro 1898 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Oscar Arnaldo Brevi. Mister Brevi arriva a Pesaro forte di esperienze importanti in società quali Como, Cremonese, Catanzaro e Padova, dove ha ottenuto ottimi risultati. Ha firmato un contratto fino al termine della stagione 2022/2023 ed è già pronto a guidare i biancorossi. Buon lavoro mister!".