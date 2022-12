Serie C, Lecco: ingaggiato Martorelli, Ermes Purro rescinde

LECCO - Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Lecco rende noto "l'ingaggio a titolo definitivo di Carlo Martorelli. Martorelli é un centrocampista centrale classe 1999, nato a Firenze. Nella sua carriera finora ha vestito le maglie delle giovanili di Fiorentina e Spezia mentre nel professionismo ha vestito quelle di Carpi, Ravenna, Montevarchi e Paganese accumulando 78 presenze in Serie C (playoff e playout compresi)". La società bluceleste comunica anche "di aver rescisso consensualmente il contratto di Ermes Purro. La Società ringrazia Ermes per il periodo passato assieme e gli augura buona fortuna per il proseguimento della sua carriera".