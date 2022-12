Serie C, Sperotto firma con l'Olbia: ufficiale

OLBIA - L'Olbia, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, rende noto "di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Nicolò Sperotto. Il giocatore ha sottoscritto con il Club un accordo valido fino al 30 giugno 2023. Nato a Biella il 30 marzo 1992, Sperotto è un laterale sinistro formatosi calcisticamente nel vivaio del Torino e vanta 243 presenze e 3 reti nei professionisti tra campionato e coppe. Dopo aver concluso il percorso nelle giovanili granata, nella stagione 2011/2012 si trasferisce alla Reggiana con cui fa il proprio esordio nel calcio professionistico mettendo insieme, al termine del campionato, 21 presenze. L’anno successivo è in forza al Carpi dove, con 29 presenze, contribuisce alla promozione della squadra emiliana in Serie B. Dopo aver raccolto 5 presenze nel campionato cadetto, nella stagione 2014/15 passa al Cosenza in Serie C (14 presenze), mentre nel torneo successivo si divide tra Arezzo (5 presenze) e Alessandria (11 presenze e 1 rete). Nel 2016 riparte dal Como (28 presenze e 1 rete), mentre nell’estate del 2017 si trasferisce alla Fermana dove, in 5 stagioni, totalizza 118 presenze e 1 rete. Ora l’arrivo a Olbia per l'inizio di un nuovo capitolo della sua carriera che lo vedrà indossare la maglia bianca numero 17".