L'Al-Nassr darà il 10% dello stipendio di Ronaldo a un altro giocatore: ecco chi è

ROMA - In Arabia Saudita l'Al Nassr vuole fare le cose in grande e non si accontenterà di avere in rosa una sola stella come Cristiano Ronaldo. Secondo il Daily Mail infatti, un altro big, potrebbe seguire il portoghese: Marco Reus. Proprio così, il capitano del Borussia Dortmund, potrebbe raggiungere Ronaldo già quest'estate, visto che il suo contratto scade a fine stagione. In Germania, fanno notare, che il suo contratto sarebbe il 10% di quello che riceve Cristiano, ma anche così, con 20 milioni di euro, supererebbe di gran lunga i 12 che riceve attualmente al Dortmund. Si attendono sviluppi...