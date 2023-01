L'ex Milan Mirabelli dà un pugno a un tifoso: incredibile rissa in tribuna

PADOVA - Attimi infuocati nel post-partita di Padova-Juventus Next Gen finita 1-1. Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan attualmente al Padova, ha colpito con un pugno un tifoso presente in tribuna subito dopo il fischio finale. "Ma che ca*zo di squadra avete fatto", l'attacco diretto del tifoso a Mirabelli. I due sono venuti alle mani scatenando un'incredibile rissa in cabina. In merito all'accaduto il Padova ha poi pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito: "Siamo profondamente rattristati per l’episodio avvenuto alla fine della partita di ieri, che auspichiamo possa essere ricomposto in tempi brevissimi. Il rapporto con i nostri tifosi è fondamentale: a loro voglio dire che noi tutti stiamo lavorando per raggiungere il miglior risultato possibile, in primis il nostro direttore sportivo, che gode della massima fiducia da parte della proprietà. Mi auguro di cuore che questo momento, con il contributo di tutti, possa essere presto superato e che potremo guardare con maggiore serenità agli impegni che ci attendono".