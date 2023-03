L'incredibile problema del Rimini: Vasco Rossi lo può far traslocare!

RIMINI - Il Rimini potrebbe giocare i play off lontano da casa, a causa di... Vasco Rossi. A rilevare la possibilità è stato il Corriere di Romagna, che ha sottolineato come il prossimo 2 giugno, in piena post season dunque, al Romeo Neri, impianto che ospita le gare interne del Rimini, andrà in scena un concerto di Vasco Rossi. I play off coinvolgeranno le squadre qualificatesi dalla seconda alla decima posizione e il Rimini, che nel girone B attualmente è proprio decimo, è quindi in piena corsa per qualificarsi alla post season. Il calendario di quest'ultima prevede una partenza delle prime gare il 20 aprile, fino ad arrivare alla doppia finale (con gare di andata e ritorno) in programma il 4 e l'11 giugno. Proprio a breve distanza dal concerto di Vasco Rossi. Non solo: proprio in vista delle opere di preparazione per il concerto, il Romeo Neri sarà chiuso a partire dal prossimo 20 maggio.