Foggia, Delio Rossi si presenta: "Niente miracoli. Fino a due giorni fa..."

FOGGIA - Delio Rossi è il nuovo allenatore del Foggia e si è presentato a stampa e tifosi dopo aver firmato fino al 30 giugno 2024. Ecco uno stralcio di ciò che ha detto: “Questa città mi ha dato tanto, sono arrivato qui che ero un ragazzino, quindi era doveroso rimettermi a disposizione. Sono un allenatore che metterà anima e corpo, chiaramente ho detto al presidente che non posso fare miracoli, non sono Padre Pio. Questa è stata una settimana particolare da parte mia, perché fino a due giorni fa stavo cercando una casa al mare e poi è arrivata la chiamata dal Foggia. Come mi hanno chiamato, mi hanno chiesto se me la sentivo e ho risposto presente. Non abbiamo fatto nessuna trattativa. Gli ho chiesto solo cosa mi potevano dare. Questa io la vedo come una chiusura di un cerchio. Tra due giorni andremo in campo contro il Messina, mi auguro abbiate solo un po’ di pazienza e fiducia. Vi dirò sempre ciò che penso e non nasconderò nulla".