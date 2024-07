Il Campobasso lancia la campagna abbonamenti: il Corriere dello Sport protagonista

"Sono cresciuto con te. Al fianco del lupo. Ieri, oggi e domani": con questo slogan il Campobasso apre ufficialmente la campagna abbonamenti per la nuova stagione. Lo fa con un video davvero speciale in cui racconta, con immagini e musica, la passione e la fede tramandate di generazione in generazione, l'amore per una squadra che, tornata in Serie C quest'anno, in passato ha saputo compiere imprese straordinarie, come quella del 13 febbraio 1985 quando un autogol di Pioli regalò il successo ai molisani contro la Juventus in Coppa Italia.