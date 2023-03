Viareggio Cup: la Rappresentativa di Serie D domani si gioca il pass

IL KO CON I BRASILIANI - Ieri allo stadio “Berni” di Badesse è andata in scena una partita forte, intensa ed emozionante. Lo Sport Recife ha capitalizzato tutte le occasioni superando per 3-1 la Rappresentativa Serie D. I brasiliani sono andati subito in vantaggio con un colpo di testa di Matheus Henrique, hanno raddoppiato ad inizio ripresa con una girata di Thiago, nel momento migliore della Rappresentativa D, ed hanno trovato il terzo gol sul fischio finale quando i ragazzi di Giuliano Giannichedda erano tutti protesi in avanti alla ricerca del pareggio. Cupani (Campodarsego) al 32’st ha accorciato le distanze suggellando la supremazia della D che nel secondo tempo più volte è andata vicina al pareggio. Nonostante gli episodi sfavorevoli la D ha tentato sino alla fine con generosità. Di fronte ha trovato una squadra tutt’altro che brasiliana, fisica, quadrata, muscolare con un comportamento non proprio ortodosso. Addirittura la compagine brasiliana ha effettuato un cambio volante senza l'autorizzazione dell'arbitro (poco attento nella fattispecie, perché è da ammonizione) e batteva il rinvio in maniera non consona: dal limite dell'area di rigore.

Nell’altra gara del girone 8 l’Imolese guidata dal tecnico Mezzetti ha battuto il Ladegbuwa per 3-1 in rimonta Ora tutte e quattro le squadre si trovano a tre punti. Sarà decisiva la terza e ultima sfida del girone in programma domani alle ore 15 con i nigeriani del Ladegbuwa sul terreno di gioco dello stadio “Masini” di Santa Croce sull’Arno in provincia di Pisa. L'Imolese invece affronterà lo Sport Recife.

IL PARERE DEL TECNICO - Giuliano Giannichedda a fine gara ha analizzato l’andamento della gara:«È una sconfitta che ci deve far crescere. Non abbiamo approcciato bene al match, ci abbiamo messo del tempo per accettare la fisicità degli avversari. Siamo andati subito sotto e ci siamo fatti condizionare dall’ansia di recuperare tutto e subito. Mi è piaciuta la reazione nella ripresa, siamo andati vicini al pareggio forse con troppa veemenza e poca lucidità. Ora è il momento di capire gli errori e di confrontarsi perché ci aspetta una vera e propria finale».

Presenti in tribuna a sostenere la squadra il Coordinatore e il Segretario del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero e Mauro De Angelis insieme al Consulente della Presidenza LND per il Progetto Giovani Ettore Pellizzari.

Tutte le partite della Rappresentativa saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti.

RAPPRESENTATIVA SERIE D-SPORT RECIFE 1-3

Rappresentativa Serie D: (4-3-3): Del Sorbo; Rossi (21’st Maccari), Colombara, Castellini (Cap.), Maffei; Traini (1’st Carnevale), Giacchino (1’st Pimazzoni), Barbera (42’st Bonetti); Nardella (1‘st Parlanti), Cupani, Opoola. A disp: Mangiapoco, Canale, Cellamare, Crestani, Mascella, Pugliese, Semprini, Iaccarino. All: Giannichedda

Sport Recife: (4-3-3): Paulo Victor; Cicero Simplicio, Matheus Henrique (Cap.), Nassom, Victor Gabriel; Ronald Francisco (15’st Joao Victor) (27’st Kedson Hyago), Joao Vitor, Marcelo Henrique; Gustavo, Thiago (27’st Italo Lucas), Charles Eduardo (30’pt Luiz Henrique) (27’st Patrick Jorge). A disp: Davi, Josè Fernando. All: Kleiton

Arbitro: Rosini di Arezzo

Guardalinee: Quartararo e Chernenkova

Marcatori: 24’pt Matheus Henrique (Re), 9’st Thiago (Re), 32’st Cupani (Ra), 50’st Marcelo Henrique (Re)

Espulso: al 27’st Kleiton (Re)

Ammoniti: Joao Vitor, Italo Lucas (Re), Traini, Rossi, Barbera (Ra)

Recupero: 2’ + 5’

Girone 8 - Risultati e classifica

1^ Giornata

Rappresentativa Serie D-Imolese 4-0

Sport Recife-Ladegbuwa 1-2

2^ Giornata - 23 marzo

Rappresentativa Serie D-Sport Recife 1-3

Ladegbuwa-Imolese 1-3

Classifica: Rappresentativa Serie D, Ladegbuwa, Imolese e Sport Recife 3 punti

Programma

3^ Giornata - 25 marzo

Rappresentativa Serie D-Ladegbuwa

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

Sport Recife-Imolese

Lista convocati

Portieri: Stefano Mangiapoco (Ponte S. Pietro), Ludovico Del Sorbo (Sorrento), Emanuele Semprini (Trastevere)

Difensori: Luca Canale (Vastogirardi), Claudio Cellamare (Trapani), Alessio Castellini (Catania), Matteo Colombara (Giana Erminio), Alex Crestani (Montecchio Maggiore), Francesco Rossi (Cavese), Simone Bonetti (Lentigione), Mattia Maffei (Cavese)

Centrocampisti: Simone Giacchino (Sanremese), Gabriele Parlanti (Sestri Levante), Mattia Mascella (Montespaccato), Samuel Pugliese (Palmese), Alessandro Pimazzoni (Caldiero Terme), Davide Traini (Pineto), Gianni Barbera (Poggibonsi)

Attaccanti: Malik Olalekan Opoola (Brindisi), Francesco Nardella (Forlì), Alessandro Carnevale (Matese), Mattia Cupani (Campodarsego), Alessio Maccari (Cynthialbalonga), Pasquale Iaccarino (Matera)

FORMULA DEL TORNEO – Alla 73ª Viareggio Cup prendono parte 32 squadre inserite in otto gironi da 4: le prime 2 classificate di ciascun raggruppamento accederanno agli ottavi, dove le vincitrici dei gironi del gruppo A (dall’1 al 4) affronteranno le seconde del gruppo B (dal 5 all’8) e viceversa. Per decretare le graduatorie di merito delle prime e delle seconde classificate, si terrà conto, nell’ordine, di punti ottenuti e differenza reti totale. Gli abbinamenti dei quarti – nominate 4 teste di serie in base al palmarès e a giudizio insindacabile della società organizzatrice del Torneo – saranno determinati per sorteggio: verranno così composti i gruppi 1 e 2 che andranno a formare la parte alta e quella bassa del tabellone e contestualmente gli accoppiamenti delle semifinali. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, dagli ottavi alle semifinali si andrà direttamente ai rigori, mentre per la finale sono previsti anche due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno.