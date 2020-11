Maglia del Napoli per Maradona, è già boom di richieste

La morte di Maradona ha sconvolto il mondo intero,non solo quello del calcio. Napoli è senza dubbio la città più scossa da questa tristissima notizia e in città non si parla d'altro. La partita tra Napoli a Roma che ha visto trionfare la squadra partenopea con un rotondo 4-0 ha visto scendere in campo Insigne e copagni con una maglia speciale, "stile Argentina", che ha reso l'atmosmera ancor più toccante.

La maglia del Napoli per Maradona presto negli store

La maglia del Napoli indossata dai giocatori contro la Roma è ufficialmente la quarta casacasar. Le richieste dei tifosi per poterla acquistare sono tantissime. A Radio Punto Nuovo è intervenuto Enrico Caruso, distributore Kappa in Campania: "La maglia di ieri era la quarta maglia. Era prevista una maglia stile Argentina e purtroppo la consegna è stata in concomitanza, purtroppo, per la morte di Maradona. Soddisferemo il 10% scarso delle richieste di questa maglia, c'è stato un boom di richieste. Tutti gli Store che vendono il Napoli la avranno entro 10 giorni. Sold out entro 48 ore. Il Napoli quando vuole può giocarci: non c'è la versione europea".