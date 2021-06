Maradona, chiesto l'arresto per 4 medici: "Droghe per farlo morire"

Non si fermano le indagini per la morte di Diego Maradona, scomparso il 25 novembre 2020. L'avvocato Mario Baudry , che rappresenta Dieguito, il figlio che El Diez ha avuto con Veronica Ojeda, ha chiesto alla procura generale di San Isidro l'arresto immediato del dottor Leopoldo Luque , oltre che della psichiatra Agustina Cosachov , dello psicologo Carlos Díaz e della dottoressa Nancy Forlini “per i delitti di omicidio colposo semplice”, come risulta dalla memoria presentata al giudice. I quattro medici avevano in cura, con incarichi diversi, la salute di Diego Maradona nelle ultime settimane della sua vita.

Le accuse shock di Baudry

A giustificazione di tale richiesta, l'avvocato Baudry sostiene che "Diego Armando Maradona ha perso la vita il 25 novembre 2020 a causa di un abbandono intenzionale da parte dell'imputato e di diverse persone della sua cerchia ristretta che non sono elencate in modo esplicito, imputate nel caso di specie, le quali, conoscendo la patologia sofferta da Maradona e che con la cura che gli era stata prescritta poteva morire, non solo hanno continuato la cura, ma non fecero nulla per cambiare l'esito, avendo impedito ad altri professionisti e alla sua famiglia di intervenire per cercare di prendersi cura di Maradona e salvargli così la vita”. Nella sua istanza il legale inoltre accusa Matías Morla, avvocato che si occupava dei marchi di Maradona, Maximiliano Pomargo, cognato di Morla, e Vanesa Morla, sua sorella, di associazione illecita finalizzata all'espropriazione dei beni dell'ex campione.

Droghe per farlo morire

"E' evidente - sostiene l'avvocato Baudry - che il signor Maradona è stato prima privato di tutti i suoi beni, dei suoi marchi e persino del proprio nome e, successivamente, è stato lasciato a se stesso, mettendo professionisti che non avevano l'esperienza e le conoscenze sufficienti per curarlo, effettuando manovre che impedivano di avvicinarlo alla sua famiglia e ad altri professionisti che potevano curarlo. Gli fornivano droghe legali e illegali per aggravare le sue condizioni di salute, cercando di provocare un morte che sembrava naturale. Morto Maradona, l'unica cosa che aveva valore erano i suoi diritti di immagine e il marchio che, sorprendentemente, non aveva più né potevano essere trasmessi ai suoi eredi, poiché, secondo gli atti dei documenti, questi diritti erano a nome di una società che è composta da quelle persone che avrebbero dovuto prendersi cura di lui e non lo hanno fatto”.