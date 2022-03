La reazione di Bilardo alla notizia della morte di Maradona

Adesso anche Carlos Bilardo sa della morte di Diego Armando Maradona . Il ct dell’ Argentina campione del mondo 1986 non era ancora a conoscenza del destino del Pibe de Oro , da sempre trattato come quel figlio maschio che non aveva mai avuto: da maggio 2018 è affetto dalla sindrome di Hakim-Adams , una malattia neurodegenerativa che lo ha costretto a numerosi interventi chirurgici e che lo costringe a tutte le cure del caso per cercare di migliorare la qualità della vita.

La reazione di Bilardo alla morte di Maradona

Il Dottore, chiamato così in virtù della laurea in medicina con specializzazione in ginecologia, ha appreso la notizia guardando la nuova serie tv a lui dedicata. Quando ha letto sullo schermo il testo ’25 novembre 2020, muore Diego Armando Maradona’ e quando ha ascoltato le parole del pm di San Isidro che hanno confermato la notizia del decesso è rimasto in rigoroso silenzio, compiendo un unico gesto: quello di stringersi le mani. La reazione di Bilardo è stata fornita da un giornalista argentino in un articolo pubblicato su ‘Cenital’ e rilanciata da tutti i principali media del paese.