Dalma Maradona assicura: "La maglia all'asta non è quella dei gol di Argentina-Inghilterra"

"Con quella maglia, Diego non segnò i due gol all'Inghilterra". Ad affermarlo è Dalma Maradona , la figlia maggiore dei Diego , all'interno del suo programma di Radio Metro, in riferimento al cimelio finito all'asta Sotheby's .

Dalma Maradona e la maglia all'asta: "Attenzione, non quella dei gol"

Dalma ha puntato il dito sul possessore del cimelio, la cui base partirà da 5 milioni di euro, ovvero il centrocampista inglese Steve Hodge, in campo allo stadio Azteca in quel 22 giugno 1986 e che dopo tanti anni ha deciso di venderla: "Certamente quella numero dieci non fa riferimento al secondo tempo, in cui si assistette alla Mano de Dios e al Gol del Siglo".

Dalma sul cimelio di Maradona di Argentina-Inghilterra: "Si riferisce al primo tempo"

Dalma ha proseguito: "So chi ha quella maglia, ma non posso dirlo per ragioni di privacy e per proteggere il legittimo proprietario. Quella di Hodge è la Dieci di Diego del primo tempo di quella partita, che non è esattamente la stessa cosa rispetto a quella della ripresa, con quei gol realizzati al 51' e al 55'".