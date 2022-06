Maradona 'appare' di nuovo: la foto diventa virale sui social

La seconda 'apparizione'

Un po' come era successo in occasione della Finalissima del primo giugno tra l'Italia e la 'Seleccion', quando in un'altra foto tantissimi tifosi avevano 'riconosciuto' il Pibe de Oro sui gradoni di Wembley, in mezzo alla folla a guardare la partita. "Lo stiamo letteralmente vedendo ovunque. Non se n'è mai andato... io scelgo di credere" ha scritto l'autore dell'ultimo tweet, che ha scatenato una lunga serie di interazioni e commenti da parte di tifosi a loro volta pronti a 'credere' in questa nuova 'apparizione'. "Davvero non è un'immagine ritoccata?" si chiede incredulo qualcuno, mentre c'è chi ammette: "Non può essere, sto impazzendo".