Clamoroso in Scozia: "Il fantasma di Maradona in diretta tv"

DUNDEE (Scozia) - Liam Fox, vice-allenatore del Dundee United, sta parlando nel corso di un'intervista trasmessa sui canali di Sky Sports Uk, quando improvvisamente, sullo sfondo, compare una figura che fa jogging sul prato verde del centro sportivo scozzese. Nulla di strano, fin qui, se non fosse che l'uomo casualmente ripreso dalle telecamere è estremamente somigliante a Diego Armando Maradona, all'apice della sua carriera: per intenderci, quello che trascinò l'Albiceleste al successo nella Coppa del Mondo di Messico 1986. Il filmato è diventato immediatamente virale, soprattutto in Argentina, dove numerose persone si sono lasciate trascinare dalla romantica suggestione, domandandosi cosa ci facesse il fantasma del Pibe de Oro nel Regno Unito.