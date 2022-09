Maradona, archiviata la causa di Mavys Alvarez che lo accusò di violenza

Il caso che vedeva coinvolto il defunto Diego Armando Maradona e la giovane Mavys Alvarez è ufficialmente chiuso. Lo scorso due marzo la giustizia argentina aveva già archiviato tutto. Ora la Camera federale della città di Buenos Aires ha confermato che la vicenda è finita in prescrizione. Stando a quanto riferito, non vi è alcun elemento presentato dalla denuncia che consenta di sostenere il processo. A pesare su questa scelta finale il tempo trascorso: "Tenendo conto della pena più pesante prevista dai regolamenti indicati (da 15 a 20 anni di reclusione) e della data in cui sarebbe cessata l'accertamento dei fatti (19 gennaio 2002), si deve concludere che ad oggi è operato il termine di prescrizione dell'azione penale".