Maradona, le figlie svelano l'omaggio da brividi: il messaggio è commovente

Il 30 ottobre non sarà mai una data qualunque. Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 62 anni e le figlie hanno deciso di ricordarlo con un regalo che ha sorpreso anche i tifosi. Mentre la città di Napoli lo ha ricordato in occasione della sfida al Sassuolo, Buenos Aires e l'Argentina tutta si preparano a omaggiarlo con varie iniziative sparse lungo tutto il Paese. Anche Dalma e Gianinna hanno voluto dare il loro contributo, condividendo un commovente messaggio sui social che in breve è diventato virale.