Maradona, inizia il processo per la morte: accusati in 7 di omicidio, rischiano 25 anni di carcere

SAN ISIDRO (Argentina) - Inizia oggi nel tribunale di San Isidro, sobborgo di Buenos Aires, il processo per la morte di Diego Armando Maradona , avvenuta il 25 novembre 2020: sette le persone alla sbarra, tra medici, specialisti e infermieri, con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. L'ex campione è deceduto a 60 anni per arresto cardio-circolatorio, ma secondo gli investigatori della procura generale chi doveva curarlo lo avrebbe fatto in modo carente, sconsiderato e indifferente.

Le accuse per la morte di Maradona

Il caso ruota attorno alle accuse secondo cui la negligenza degli operatori sanitari avrebbe contribuito alla morte di Maradona, che ha avuto un infarto nella sua casa in affitto a Tigre, distretto a nord della capitale argentina Buenos Aires, dove si stava riprendendo da un intervento chirurgico per rimuovere un coagulo di sangue nel cervello alcune settimane prima. I pubblici ministeri hanno rapidamente avviato un'indagine sulle sue cure mediche. Gli investigatori hanno concluso che la morte del "Pibe de oro" avrebbe potuto essere evitata, se non fosse stato per la negligenza dei suoi dottori. Sette delle otto persone accusate nel caso, tra cui il neurochirurgo, lo psichiatra e gli infermieri di Maradona, sono ora processate per omicidio colposo con dolo eventuale. Gli accusati negano ogni illecito, ma rischiano fino a 25 anni di carcere. Una corte composta da tre giudici si riunirà oggi in tribunale per ascoltare le parti in causa.