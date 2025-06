Dalma Maradona ha rivelato il regalo più strano di Diego: "Gliel'ho restituito e si è arrabbiato"

Diego Armando Maradona ha sempre attirato l'attenzione per la sua personalità e il suo carattere fuori dagli schemi. E tra i tanti aneddoti rimasti nell'immaginario collettivo, è stata sua figlia ad aggiungerne un altro. Invitata al programma radiofonico Perros de la calle da Urbana Play, Dalma Maradona ha ricordato il giorno in cui suo padre ha cercato di sorprenderla con un regalo particolare e decisamente sorprendente. "Avevo 11 anni, camminavo per strada e dissi: 'Che bella macchina'. Come dire: 'Che bel cane'. Mancavano due mesi al mio dodicesimo compleanno. Quel giorno, il 2 aprile, arrivò. Mio padre mi chiamò e mi disse: 'Vieni in officina, c'è il tuo regalo, una sorpresa di compleanno'. Poteva essere qualsiasi cosa. Andai e trovai una New Beetle", ha raccontato l'attrice. "Ovviamente, glielo ho restituita. Gli ho chiesto perché avrei dovuto tenerla visto che non potevo usarla, avevo solo 12 anni", ha aggiunto.