Morte Maradona, si è dimessa la giudice dello scandalo che ha portato ad annullare il processo

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Le dimissioni dopo lo scandalo. Sono quelle che ha presentato lasciando così la magistratura la giudice argentina Julieta Makintach, protagonista dei fatti che hanno portato al clamoroso annullamento del processo avviato a marzo contro i presunti responsabili della morte di Diego Armando Maradona , ex calciatore del Napoli e della 'Seleccion' e leggenda del calcio mondiale.

Dimissioni per la giudice dello scandalo al processo Maradona

A darne la notizia è stato l'avvocato di Makintach, Dario Saldaño, che ha presentato oggi in tribunale la lettera di dimissioni della giudice scoperta a girare un documentario non autorizzato sul processo che lei stessa presiedeva. Il copione e il trailer del documentario, dal titolo 'Giustizia Divina', sono stati rinvenuti dopo la denuncia degli avvocati della famiglia Maradona, insospettiti dalla presenza di camere non autorizzate durante il dibattimento.

Morte Maradona, diversi membri dello staff medico imputati

Dopo l'annullamento del primo processo, il giudizio avviato a marzo riprenderà a breve con un nuovo tribunale sorteggiato la settimana scorsa e composto dai giudici Alberto Gaig, Alejandro Lago e Alberto Ortolani. Maradona è morto il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto dovuto a insufficienza cardiaca. Il processo vede imputati con l'accusa di negligenza diversi membri dello staff medico che lo aveva in cura e tra questi il neurochirurgo Leopoldo Luque, che lo aveva operato per rimuovere un ematoma intracranico.