Morte Maradona, nuove accuse per la giudice del processo

Makintach al corrente del documentario

È stato lo stesso produttore del documentario che si stava girando clandestinamente durante il dibattimento che avrebbe testimoniato oggi che Makintach "era assolutamente al corrente del progetto e che era d'accordo con la sua realizzazione". José María Arnal Ponti, presidente della casa di produzione Ladoble SA, ha inoltre rivelato che il costo iniziale del progetto era stato stimato in 800.000 dollari e che uno dei due sceneggiatori del copione, che vedeva proprio la giudice Makintach come assoluta protagonista, era un'amica d'infanzia della magistrata. Un trailer del documentario, dal titolo 'Giustizia Divina', è stato rinvenuto dopo la denuncia degli avvocati della famiglia Maradona, insospettiti dalla presenza di camere non autorizzate durante il dibattimento.

I nuovi giudici

Makintach si è dimessa nel frattempo dalla magistratura mentre il processo avviato a marzo e annullato a maggio riprenderà a breve con un nuovo tribunale sorteggiato la settimana scorsa e composto dai giudici Alberto Gaig, Alejandro Lago e Alberto Ortolani. Maradona è morto il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto dovuto a insufficienza cardiaca. Il processo vede imputati otto membri dello staff medico che lo aveva in cura e tra questi il neurochirurgo Leopoldo Luque che lo aveva operato per rimuovere un ematoma intracranico.