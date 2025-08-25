Gigi D'Alessio e quella frase su Diego Armando Maradona che fa piangere

Gigi D'Alessio ha ricordato Diego Armando Maradona , scomparso nel 2020. Un'amicizia, quella tra il cantante e il calciatore, sbocciata negli anni Ottanta e durata fino agli ultimi istanti di vita de El Pibe de Oro . "Prima di morire, nel periodo in cui stava a Dubai, sono stato quindici giorni con lui, per un documentario per la tv argentina. Lo conoscevo dal 1987, gli piaceva tanto cantare", ha raccontato il napoletano in un'intervista a La Repubblica. Poi la confessione che commuove tutti e che fa riflettere sulla vita privata di Maradona : "Diego è stato sempre un uomo solo , anche se c’era la gente intorno. Ho avuto la fortuna di conoscerlo umanamente, mi faceva tenerezza. Diceva: "Chiunque viene qua, vuole qualcosa”. Mi voleva bene perché non gli ho mai chiesto nulla", ha assicurato.

La canzone di Gigi D'Alessio per Diego Armando Maradona

Non è la prima volta che Gigi D'Alessio parla del suo rapporto con Diego Armando Maradona. In un'intervista di qualche mese fa a Domenica In, il 58enne ha parlato della canzone che aveva scritto per l'argentino: Si turnasse a nascere. Quando il campione argentino la ascoltò, disse a Gigi: "Mi hai dedicato una canzone? Ma questa è la storia mia, gli risposi. E lui: Ma è la mia. Mi rivedo in questa canzone. Fammi un regalo, mi fai fare il videoclip di questa canzone? Maradona mi disse una cosa del genere! E io gli ho detto, ma certo. Gli dissi di fare da solo, perché avevo capito che non volendo avevo raccontato anche la sua storia. Ho sempre detto che chi nasce fa tutta una vita di prova. Se tornasse a nascere, potrebbe fare una vita serena. Ma la vita è una sola, non è niente di tangibile. In questa canzone io racconto la mia vita e stranamente anche la vita sua. Le canzoni che io ho scritto, alla fine, diventa la canzone di tutti".