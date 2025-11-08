All'asta la BMW di Maradona, un gioiello ibrido tra sport e leggenda. Il modello e quanto vale
Diego Armando Maradona non era soltanto un genio del calcio: era anche un grande appassionato di automobili. Tra le numerose vetture che possedeva c’era anche una BMW i8, una coupé ibrida che anticipava il futuro della mobilità sportiva. L’auto, acquistata dal campione argentino durante il suo periodo da allenatore in Medio Oriente, rappresenta oggi un pezzo unico, capace di unire l’anima green alla potenza tipica della casa bavarese. Con il suo design avveniristico, la BMW i8 ha saputo fondere silenzio elettrico e grinta da sportiva pura, grazie a un telaio leggero, un’aerodinamica scolpita e uno stile che — a distanza di anni — appare ancora attualissimo. Gli interni restano fedeli all’eleganza BMW: pelle chiara, finiture curate e tecnologia all’avanguardia, in contrasto con la carrozzeria bianca e gli accenti blu che richiamano la gamma elettrificata di Monaco.
Un'asta record per la BMW di Diego Armando Maradona
Il fascino del Pibe de Oro è forte tra i collezionisti. La BMW i8 appartenuta a Diego Armando Maradona è infatti all’asta online e l’interesse continua a crescere. La base di partenza di 10mila euro è stata rapidamente superata: le offerte hanno già toccato quota 44.200 euro, con ancora una settimana di tempo prima della chiusura ufficiale. Resta da vedere se il fortunato acquirente vorrà assicurarsi la vettura per il suo valore tecnico o come memorabilia leggendario, testimone silenzioso di una passione che l'ex calciatore del Napoli coltivava lontano dai campi da calcio. Un’auto che oggi, più che mai, racconta un altro volto del mito.