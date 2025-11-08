All'asta la BMW di Maradona, un gioiello ibrido tra sport e leggenda. Il modello e quanto vale

Diego Armando Maradona non era soltanto un genio del calcio: era anche un grande appassionato di automobili. Tra le numerose vetture che possedeva c’era anche una BMW i8, una coupé ibrida che anticipava il futuro della mobilità sportiva. L’auto, acquistata dal campione argentino durante il suo periodo da allenatore in Medio Oriente, rappresenta oggi un pezzo unico, capace di unire l’anima green alla potenza tipica della casa bavarese. Con il suo design avveniristico, la BMW i8 ha saputo fondere silenzio elettrico e grinta da sportiva pura, grazie a un telaio leggero, un’aerodinamica scolpita e uno stile che — a distanza di anni — appare ancora attualissimo. Gli interni restano fedeli all’eleganza BMW: pelle chiara, finiture curate e tecnologia all’avanguardia, in contrasto con la carrozzeria bianca e gli accenti blu che richiamano la gamma elettrificata di Monaco.