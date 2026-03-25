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Batistuta a cuore aperto su Maradona: "Mi sento in colpa perché..."

L'ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter è stato ospite di Rio Ferdinand nell'ultima puntata di Rio Meets
2 min
TagsBatistutaMaradonaRio Ferdinand

"Maradona era una grande persona ed è morto solo, come un cane". Non si dà pace Gabriel Omar Batistuta parlando di Diego Armando Maradona. Ospite di Rio Ferdinand su YouTube, nel corso dell'ultima puntata del format Rio Meets, l'ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter si è raccontanto a cuore aperto commuovendosi nel momento in cui ha parlato del fuoriclasse argentino, prematuramente scomparso a 60 anni.

Batistuta: "Mi sento in colpa per Maradona, non abbiamo fatto molto per proteggerlo"

Batistuta, che lo scorso 13 febbraio è stato protagonista di una sorpresa a Trigoria, per la Roma, ha spiegato. "Mi sento in colpa perché ero uno dei suoi più grandi ammiratori. Non abbiamo fatto molto per proteggerlo. Se vuoi aiutare qualcuno che ha bisogno di aiuto, devi farlo, anche se non te lo permette. Diego proveniva da una famiglia non ricca e lo vedevano come una via d'uscita. Non biasimo nessuno. Nessuno gli ha detto di no quando era giovane. Gli dicevano che andava tutto bene, e questo è un grosso errore"

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Maradona

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