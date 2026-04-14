Morte Maradona, via al nuovo processo: chi sono gli imputati e cosa rischiano

Morte Maradona, imputati sette operatori sanitari: di cosa sono accusati

Gli imputati sono sette operatori sanitari, accusati per aver trascurato Maradona nei suoi ultimi giorni e averlo condotto alla morte, avvenuta il 25 novembre 2020. Il reato che viene loro attribuito è omicidio semplice con dolo eventuale, la cui pena va da 8 a 25 anni di carcere. U mese fa, Dalma Maradona nel corso di un'intervista alla stazione radio argentina Urbana Play, aveva spiegato: "L'inizio del processo a mio padre è stato terribile per noi. Innanzitutto, perché è cominciato con una foto che non avevamo mai visto prima e che non volevamo che nessuno vedesse. Sapevamo che sarebbe diventata virale e tutto quello che è successo dopo. Ci hanno spiegato che avevano la loro strategia e che, a prescindere da cosa potesse significare per noi, dovevano agire in quel modo. Non lo capivamo, ma ovviamente lo rispettavamo. C'è già una data per il processo, ma finché non inizia non si ha la tranquillità di sapere che accadrà perché, ovviamente, gli accusati hanno i loro stratagemmi per impedirlo. Quindi è terribile, ma anche dopo tutto quello che è successo, ho ancora fede".