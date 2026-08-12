"Maradona poteva essere salvato": la testimonianza del perito al processo per la morte

Carlos Cassinelli , ex direttore di Medicina legale della polizia scientifica della provincia di Buenos Aires, è arrivato a una conclusione: Maradona poteva essere salvato , se solo lo avessero curato in tempo. Cassinelli è stato chiamato a deporre nel processo sulla morte del Pibe de Oro come primo degli esperti della commissione medica che ha analizzato il decesso. L'ex fuoriclasse argentino, prima del ricovero domiciliare, soffriva già di un'insufficienza renale, epatica e cardiaca che, a detta dell'esperto, non è stata presa in considerazione.

Cassinelli: "Maradona non ha ricevuto i necessari controlli medici"

Cassinelli ha spiegato che "non abbiamo dubbi sul fatto che Maradona sia morto per un'insufficienza cardiaca congestizia con un edema polmonare acuto, che abbia avuto un periodo agonico e che presentasse patologie pregresse". "Ma con il passare dei giorni ha iniziato a mostrare segni del peggioramento di quelle condizioni e questo emerge da dichiarazioni, audio e chat. C'erano segnali d'allarme che indicavano che non si trovava più nelle condizioni dei suoi primi giorni. Il ricovero domiciliare non avrebbe dovuto essere la prima opzione considerando il suo quadro e riteniamo che non abbia ricevuto i necessari controlli medici", ha ribadito.