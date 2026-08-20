Morte Maradona, nuovo caos al processo: la cartella clinica sarebbe del padre. E l'amico Punzo finisce in ospedale
Il nome di Diego Armando Maradona torna al centro di due vicende profondamente diverse, ma entrambe destinate a scuotere il mondo che ha accompagnato El Pibe de Oro. Da una parte il processo sulla sua morte, con un nuovo elemento che rischia di mettere in discussione una delle prove fondamentali dell'accusa. Dall'altra la drammatica storia di Pietro Puzone, ex compagno del Napoli e grande amico dell'ex attaccante, ricoverato d'urgenza dopo essere stato trovato in condizioni di grave difficoltà ad Acerra. Due storie che si incrociano nel ricordo del fuoriclasse argentino. A Buenos Aires è infatti emerso che una delle cartelle cliniche utilizzate dagli esperti per elaborare la perizia sulla morte di Maradona sarebbe appartenuta in realtà a suo padre, Don Diego. Un errore clamoroso che potrebbe avere conseguenze sulla prosecuzione del procedimento.
Morte Maradona, la cartella clinica del padre utilizzata nella perizia
La scoperta sarebbe avvenuta durante la testimonianza di uno dei venti esperti che hanno partecipato alla commissione medica incaricata di ricostruire le condizioni di salute di Maradona. Mentre veniva analizzata la funzionalità renale dell'ex numero 10 sulla base di alcuni studi del 2015, un avvocato avrebbe individuato una discrepanza nella documentazione. Quegli esami non sarebbero appartenuti a Diego, bensì a Don Diego Maradona, suo padre, che nel 2015 era stato seguito presso una struttura del gruppo Swiss Medical e presentava seri problemi di salute. Dati clinici che sarebbero quindi finiti tra quelli attribuiti erroneamente al figlio. "È una situazione talmente senza precedenti e scandalosa che è impossibile sapere cosa fare", ha dichiarato Francisco Oneto, avvocato del neurochirurgo Leopoldo Luque, uno dei principali imputati. Il punto è stabilire adesso quale peso abbiano avuto quelle informazioni nella perizia. Gli esperti, dopo aver esaminato il fascicolo, le cartelle cliniche e gli accertamenti disponibili, avevano concluso che Maradona non sarebbe stato curato adeguatamente rispetto alle sue condizioni e che la morte avrebbe potuto essere evitata. Nel procedimento sono imputati otto tra medici, infermieri e operatori sanitari che avevano seguito il campione argentino durante la degenza.
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