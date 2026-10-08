Processo Maradona, la dura arringa del Pm: "Ucciso da un gruppo di dilettanti"

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Diego Armando Maradona è morto a "causa di una cattiva assistenza medica durante il ricovero domiciliare". Il processo per la morte dell'ex stella della nazionale argentina e del Napoli, avvenuta il 25 novembre del 2020, ha vissuto una giornata decisiva. Il procuratore Patricio Ferrari ha spiegato nella sua arringa finale che la casa del quartiere San Andreas di Tigre dove era stato portato Maradona, non disponeva delle condizioni necessarie per accogliere un paziente con quella complessità medica.