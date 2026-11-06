Ronnie Wood dei Rolling Stones svela cosa accadeva durante le feste con Maradona

Ronnie Wood, storico chitarrista dei Rolling Stones , ha raccontato alcuni retroscena inediti del suo rapporto con Diego Armando Maradona . Ha così svelato particolari curiosi delle serate trascorse insieme all'ex calciatore. Ospite della televisione argentina, il musicista britannico ha ripercorso alcuni momenti della loro amicizia, lasciandosi andare a ricordi divertenti e confessioni sorprendenti. E non è mancato un elogio a Leo Messi , considerato da Wood un vero artista del calcio.

Ronnie Wood e Diego Armando Maradona erano amici

Due leggende, una della musica rock e l'altra del calcio, unite dalla passione per il divertimento e da un'amicizia che andava oltre le differenze linguistiche e culturali. Ronnie Wood e Diego Armando Maradona hanno condiviso numerose serate di festa, alcune delle quali, a quanto pare, talmente movimentate da lasciare pochi ricordi il giorno successivo. A raccontarlo è stato lo stesso chitarrista dei Rolling Stones, ospite del programma televisivo argentino Otro día perdido, condotto da Mario Pergolini e trasmesso su El Trece. Durante l'intervista, il musicista ha ricordato con affetto il campione scomparso nel novembre 2020, rivelando alcuni dettagli del loro rapporto. "Eravamo amici, complici. Andavamo a fare festa insieme", ha dichiarato Wood, prima di svelare una curiosa abitudine che caratterizzava i loro incontri: "Lui mi chiamava Diego e io lo chiamavo Ronald". Nonostante parlassero lingue diverse, Ronnie Wood e Maradona riuscivano a comprendersi perfettamente. Il segreto? La musica, il ballo e quella voglia di divertirsi che entrambi condividevano. "Comunicavamo attraverso il linguaggio della musica", ha spiegato il chitarrista, ricordando l'atmosfera delle loro serate. "Abbiamo trascorso diverse notti insieme. E poi, naturalmente, dimenticavamo tutto quello che era successo", ha aggiunto.

Ronnie Wood elogia Messi

Nel corso dell'intervista, Ronnie Wood ha parlato pure di un altro simbolo del calcio argentino: Leo Messi. Se con Maradona aveva condiviso momenti di amicizia e divertimento, nei confronti dell'ex fuoriclasse del Barcellona il musicista nutre una profonda ammirazione. "Mi piace guardare un artista e lui è un artista", ha dichiarato, paragonando il talento calcistico di Messi a quello dei grandi protagonisti della musica. Wood ha precisato di non aver mai incontrato personalmente La Pulce, ma di apprezzarne le sue straordinarie capacità: "Non lo conosco personalmente, ma c'è sicuramente un rispetto reciproco. Adoro guardare le persone di talento". Il 79enne ha inoltre confessato la propria simpatia per il Barcellona, squadra alla quale si sente particolarmente legato anche per il rapporto con la città catalana, dove trascorre parte del suo tempo.